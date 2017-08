La modelo Alba Carrillo acudió al Sábado Deluxe para aclarar diversos frentes que tenía abiertos desde que salió de la isla de Supervivientes, y que han hecho que por segundo verano consecutivo de nuevo se convierta en el personaje público del momento.

El primero de ellos relacionado con su ex, Fonsi Nieto. Recordemos que cuando Alba terminó el concurso de Supervivientes, la misma noche en la que era proclamada subcampeona, el ex DJ denunció a la madre de Alba, Lucía Pariente, por haber llevado a su hijo a los estudios de Telecinco supuestamente sin su consentimiento. Pocos días después de este suceso el tío de Fonsi, el ex piloto Ángel Nieto, sufrió un fatídico accidente y que culminó con su muerte el pasado jueves. Por este motivo, Alba explicó que hay muchísimos temas de los que le gustaría hablar pero por la situación de luto en la que se encuentra Fonsi no considera adecuado.

"La culpa de que fuera mi hijo es solo mía". Alba ha explicado que antes de partir a Honduras dejó varias autorizaciones firmadas, entre ellas para que Lucas pudiera ir a verla cuando llegase a España: "Yo soy la culpable, que soy la madre que lo parió. La guardia y custodia la tengo yo y no necesitaba nada más para que mi hijo viniera. Yo necesitaba verle y él a mí".

Aún así, la modelo sí que expresó cómo se siente tras escuchar las declaraciones del DJ en las que dice cosas como que "la madre de Alba no se preocupa ni por su nieto ni por su hijo", frase que dolió mucho a la superviviente ya que "Fonsi sabe cómo trata mi madre a su hijo y sabe que su hijo la adora, así que no sé como puede decir eso". Jorge Javier Vázquez pregúntó entonces si existe alguna explicación para que el expiloto de motos diga estas duras palabras: "Le han calentado la oreja", explicaba Alba muy convencida de que tendría que haber sido otra persona la que hubiese incitado a Fonsi a decir aquello.

Jorge Javier quiso ir más allá y preguntó a la invitada si hubo discusiones entre su madre y Fonsi cuando estaban juntos, a lo que contestó muy sincera que "sí, nunca se han llevado bien, ha habido conversaciones. Yo he discutido más con su hermana". La modelo añadió que "mi madre se llevaba mal con Fonsi porque ella me ha visto llorar mucho por él y pasarlo mal". La modelo declaró también que quiere mucho a Fonsi, y que ha llorado tanto por las declaraciones como por la situación por la que está atravesando ahora mismo el DJ.

Pero a pesar del cariño que ella tiene por él, ha declarado estar cansada de que siempre se "la amenace" con la custodia de su hijo y que por ese motivo tendra que tomar medidas. "Yo también voy a tomar medidas legales. Estoy cansada de que me amenace con que va a pedir la custodia de mi hijo. Ya no voy a estar más de rodillas. Esas cosas no se dicen".

Aunque Alba Carrillo no ha hablado aún con Fonsi sobre el asunto de su hijo, él le ha escrito pidiendo una llamada para hablar el tema pero ella aún no se siente preparada. La muerte de Ángel Nieto ha atrasado las conversaciones que ambos tenían pendiente sobre el espinoso asunto.

El perdón de Jorge Javier



El segundo de los grandes temas de la noche fue su reconciliación con Jorge Javier Vázquez. La supermodelo y el presentador se saludaron con un abrazo y se notó en la cara de Alba el arrepentimiento sincero por su espantada en el debate final de Supervivientes, en el que se sintió muy ofendida por las bromas que Jorge dirigía hacia su madre. Nada menos que 40 minutos estuvo llorando Alba Carrillo, provocando que se tuviera que suspender la grabación. Algo que no sentó nada bien al presentador, que más tarde escribiría una carta en Lecturas dirigida a la "escapista".

Lo cierto es que Carrillo dio de nuevo muestras de su habitual ironía. La superviviente sigue teniendo pendiente una conversación con Teresa Bueyes -su abogada, que acaba de abandonar sus labores de representación- y de Feliciano solo pudo decir que "muy guapo pero soporífero".

La modelo hizo también dos regalos a Jorge Javier, demostrando que tiene sí tiene un gran sentido del humor. El presentador desenvolvió los regalos con emoción: el primero, unas acelgas crudas en bolsa y con el consiguiente cartel: Cara de Acelga (la frase que Jorge dijo a Alba durante la grabación del debate). Y el segundo regalo, mucho más dulce, un tarro de chuches en el que se podía leer: Potenciador de la amistad.