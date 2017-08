José Antonio advierte a su sobrina Rocío Carrasco: "Te arrepentirás toda tu vida"

Después de que saliera a la luz que Chayo Mohedano era el testigo sorpresa que utilizará Rocío Carrasco en su juicio por maltrato contra Antonio David Flores, las cosas en la familia Mohedano se han puesto aún más tensas. Aunque aún Chayo y su madre Rosa Benito no se han pronunciado al respecto, fuentes cercanas aseguran que fue la propia Rocío Carrasco la que pidió a su prima que testificara a su favor en el enfrentamiento con su ex marido. El que si ha querido hablar sobre el tema ha sido José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, y tío de ambas.

Este martes entró en directo en El Programa del Verano donde se mostró bastante molesto con la noticia: "Han metido a Chayo en un buen charco por ser buena persona". Además, ha confesado que en una ocasión mintió al declarar contra Antonio David Flores en un proceso eclesiástico: "No debería haberlo hecho, me arrepiento de haberlo hecho porque mentí. Me preguntaron si David había querido que Rocío no tuviera a su segundo hijo y dije que sí, que se podía pensar que lo había insinuado". Tras la sorprendente confesión, los colaboradores le preguntaron si había pedido disculpas al ex guardia civil por lo ocurrido, sin embargo, aseguró que no mantiene contacto con él.

Sorprendentemente, el marido de Gloria Mohedano tendío una mano públicamente a Antonio David, poniéndose en contra de su propia sobrina: "Si me lo pide, no tengo ningún problema en declarar a su favor". Y es que a José Antonio solo le interesa una cosa: la verdad. "Yo declararía la verdad, que es lo que tiene que hacer un testigo", sentenció.

Además, aprovechó para mandar un duro mensaje su sobrina: "Quería decirle a Rocío, aunque ella no lo quiera escuchar, darle el consejo de que retire la demanda. Si en el pecho no tiene un músculo, sino un corazón, que lo escuche. Esta demanda está perdida desde que empezó, que cuanto más gane o más cárcel le echen a David más va a perder. La única oportunidad que tiene de que esos hijos le vuelvan a dar algún día un beso es que retire esa demanda. Se va a arrepentir toda su vida".