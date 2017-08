La revista ¡Hola! Recoge la impresionante llegada en helicóptero de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. La pareja de enamorados se trasladó desde el aeropuerto de Niza al Lady Marina, el espectacular yate que posee Sergio Mantegazza, padre del novio de Marina Danko. Subidos en el yate más espectacular de Saint Tropez disfrutaron de unos días inolvidables navegando por la Costa Azul.

Jesulín, hundido

Jesulín de Ubrique es otro de los protagonistas de la portada de la publicación tras tener que abandonar una de sus corridas de toros al sufrir un golpe de calor: "De repente sentí el cuello y los músculos totalmente rígidos y me asfixiaba… Aún así, llegué hasta la enfermería por mi propio pie. Se me juntó todo. Los nervios, ansiedad y la tensión acumulada de todos estos días; estar delante de un novillo, el calor insoportable, el haber estado estos dos últimos meses comiendo mal…".

Y es que parece que el torero está atravesando uno de los peores momentos de su vida por la enfermedad de su mujer María José Campanario que aún se encuentra ingresada en la Clínica El Serenil, en Málaga donde la están tratando de su problema de fibromialgia que padece desde hace años: "Mi mujer está mejorando por días. Ahora es cuando empezamos a ver la luz".

Rosa Benito luce cuerpo en Gandía

Rosa Benito vuelve a nuestras vidas gracias a la revista Lecturas que lleva en portada unas fotos en las que se la ve disfrutando de un día de playa junto a una amiga. Luciendo tipazo y muy sonriente, la ex de Amador Mohedano se ha escapado durante unos días a una playa del Levante español cercana a Gandía, donde se hospedó en un pequeño hotel de la zona. Rosa sigue manteniendo el cuerpo con el que regresó de Supervivientes y no vuelto a recuperar los quince kilos que adelgazó. Según asegura la revista, Rosa no hace dieta, aunque se controla, no es nada golosa y no se pasa con pasa con el dulce, ni hace deporte.

Carmen Borrego descansa junto a su marido

Otra de las estrellas televisivas que ha disfrutado del sol y la playa es Carmen Borrego, junto a su marido José Carlos Bernal y su amiga Belén Rodríguez. Profesionalmente, ha sido el mejor año para la pequeña del clan Campos, que ha pasado de ser la hermana desconocida a estar en boca de todos. Unos días de descanso que vendrán estupendamente a Carmen para olvidar el ictus que sufrió su madre María Teresa Campos mientras Bigote Arrocet estaba participando en Supervivientes y que fue un duro golpe para la familia.

Gema López, de vacaciones

Gema López ha dejado el trabajo en Sálvame durante unos días para relajarse en playas de Mallorca. La colaboradora está disfrutando de una desconexión total y alejarse del estrés diario que sufre en el plató de Telecinco. Acompañada de su madre, también ha coincidido con su hermana, que vive en Inglaterra y que también ha viajado a la isla balear para reunirse con su familia.

Cóctel de noticias

Comparte portada con su amiga María Patiño, que ha sido entrevistada por su compañero de programa Omar Suárez. La periodista cumple 46 años el 15 de agosto en uno de los mejores momentos profesionales de su vida, presentando Sábado Deluxe y Socialité. En la entrevista asegura que le "da rabia que piensen que es una persona frívola" y habla sobre el momento en el que sustituyó a Terelu en el Deluxe: "Fue incómodo. Pero no por ella, sino ante los demás, que hablaban de una confrontación que no existía, pero sí había un dolor por parte de ella que entendí".

En Diez Minutos la protagonista es Terelu Campos, que a punto de cumplir 52 años posa en bañador asegurando que está "en un momento muy especial". Tras publicar su libro biográfico junto a Kike Calleja, la colaboradora y periodista huyó a Alicante para tomarse unas merecidas vacaciones tras recibir el alta de su cáncer de mama y ver a su madre, María Teresa Campos, completamente recuperada de su isquemia. Terelu ha pasado una auténtica agonía entre enero y junio, cuando fue la última revisión. Y presume de nuevo de figura, posando -en una nueva muestra de humor- con un delantal con un escultural cuerpo de mujer estampado que disimula sus curvas.

Además, Juan Ribó se reconcilia por sorpresa con su ex mujer, Cristina López del Hierro, dos años después de haber roto con Pastora Vega. Ribó nunca perdió la relación de amistad con ella, y tras seis años con Pastora, parece que los quince que pasó con Cristina han tenido su peso.