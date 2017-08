La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Beatriz Cortázar, Carmen Duerto y Luis Javier del Pozo para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo las fotografías que muestran al rey Juan Carlos y Marta Gayá juntos en un viaje a Irlanda, tras la invitación de su buen amigo el banquero mexicano Allen de Jesús Sanginés.

Tal y como explicó la periodista Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico, "Juan Carlos no va a Marivent, y ya sabemos que el sueño de la reina emérita era quedarse a vivir allí con su hermana, incluso en invierno. Por la situación se ha tenido que reprimir, pero lo hará en el futuro". Todo lo contrario que el rey Juan Carlos.

"Juan Carlos está muy solo, es una realidad", opinó al respecto la periodista Carmen Duerto, que subraya las diferencias entre la vida familiar que mantiene la reina emérita, y la más descolgada de su marido. "Así como la reina Sofía se ha adaptado muy bien, y pide a su hijo dónde debe ubicarse y Felipe la coloca, otra cosa es Juan Carlos, ahora que Palma de Mallorca es territorio de Felipe. Él ha establecido su corte náutica en San Jenjo, en Galicia, donde hasta le han creado una regata de barcos clásicos en septiembre que se llama Juan Carlos I, sin el título de Rey. Y allí, en San Jenjo y en Irlanda, es donde Juan Carlos ha repartido su tiempo de vacaciones de verano.

¿Cual es, en esta situación, el estado del matrimonio de Juan Carlos y Sofía? "Lo han dejado, pero no han podido dar el paso", dijo con rotundidad Beatriz Cortázar. "Tampoco lo dieron el conde de Barcelona, en Navarra agonizando y su mujer en Madrid. Es algo que va en la familia, nos divorciamos de hecho y no de derecho. No lo van a hacer a estas alturas. La reina ya hace vida de divorciada, y ya ni disimulan".

Entre medias, la amistad del rey emérito Juan Carlos y la mallorquina Marta Gayá, que se remonta a finales de los ochenta y que cobró forma durante los noventa, y que fue cobrando forma de relación sentimental mantenida en relativo secreto a lo largo de los años. Ahora, las imágenes publicadas por OK Diario, que muestran a la pareja en la reapertura de la iglesia de San Juan Bautista de Clonmellon (reconvertida en galería de arte) demuestran de nuevo que ésta ha perdurado.