Alonso Caparrós da una lección de superación en esRadio

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con un invitado de excepción, Alonso Caparrós, que contó en esRadio su experiencia en Gran Hermano VIP y también en Sábado Deluxe y Mad in Spain, todos ellos en Telecinco.



Caparrós habló con sinceridad sobre lo que ocurre cuando las cadenas dejan de confiar en uno u otro presentador. "Es un discurso que no entiendo, porque es lo normal". Quien triunfase en programas como Furor o La isla de los famosos considera que "hay pocos canales y muchos presentadores, así que vamos y venimos. Yo no me considero presentador sino profesional de la televisión, y en función del momento, eres una u otra cosa".



"Es la vida, es así, de repente hay alguien que mantiene todo el rato, otros aparecen y desaparecen, otros desaparecen para siempre. No es así ahora, ha sido así siempre".



La clave, asegura, está en reinventarse continuamente, y la prueba es esta nueva etapa como colaborador en Telecinco, tras su paso por la casa de Gran Hermano VIP. "En Sábado Deluxe y Mad in Spain tienes que adoptar el rol de colaborador, estar comprometido con la audiencia pero también con quien trabajas. No eres tú, tienes que crear un personaje. Depende de dónde estés, haces una cosa. A mí eso me gusta, estoy muy contento".