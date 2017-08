Angelina Jolie y Brad Pitt se dan una segunda oportunidad

Mientras que parte de la prensa española se hace eco de un nuevo y supuesto enfado de Brad Pitt con su ex mujer, Angelina Jolie, los medios estadounidenses apuntan en un sentido totalmente contrario.



Según US Weekly, el proceso de divorcio está totalmente parado. "No han hecho nada para moverlo hacia delante en varios meses y nadie cree que vayan a dar nuevos pasos", dijo una fuente cercana al exmatrimonio.



El limbo en el que se encuentra la separación legal de los actores habrá avivado la posibilidad de que la pareja más famosa del mundo esté dejando pasar el tiempo, enfriar sus desencuentros y superar sus conflictos personales, para un futuro no muy lejano darse una nueva oportunidad.



"Ella sigue enamorada de Brad", han confesado las fuentes de la revista. Angelina, tras ver que su todavía marido avanza en su proceso de desintoxicación del alcohol, está a la espera de comprobar si él le demuestra "que lo que dijo es verdad y que está comprometido a cuidar a su familia".



La indecisión la oscarizada actriz ha sorprendido a sus más allegados considerando su comportamiento después de la ruptura. Harta del comportamiento del protagonista de War Machine después de años tiras y aflojas, ella lo retrató al padre de sus seis hijos como el villano de esta historia.



En aquel momento, el entorno del productor de 51 años denunció que el círculo íntimo de Jolie estaba "llevando a cabo una campaña de difamación" contra el actor, quien fue acusado de infidelidad y abuso físico. Pero en los meses que siguieron, la pasión de Jolie por su pareja la llevó a lamentar sus decisiones. "Ella todavía está tan enamorada de él", dijo un informador.



En gran medida, este cambio de actitud vino propiciado por la entrevista de Pitt concedida a la revista GQ, en la que lamentaba sus excesos y problemas con el alcohol, y la metamorfosis física y mental que está llevando a cabo por el bien de sus hijos. Hay quienes apuntan a que la enviada especial de as Naciones Unidas estaría dispuesta a dar un paso atrás con respecto a su marido, si demuestra que está comprometido en la crianza de sus seis hijos dentro de un ambiente sano.



Ahora, "no sería una sorpresa que ambos anunciaran que cancelan el proceso porque están intentando hacer que las cosas funcionen otra vez", asegura la revista sin tapujos.