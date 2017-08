María Jesús Ruiz no levanta cabeza y revive su peor pesadilla

Hace apenas un mes que María Jesús Ruiz vivía uno de los mejores momentos de su vida con el nacimiento de su segunda hija, a la que también ha llamado María Jesús, fruto de su relación Julio Ruz. La modelo lleva poco más de un año con el empresario, amigo de la infancia, del que ha declarado sentirse muy enamorada y que parecía que le habría hecho olvidar los malos momentos vividos con el también empresario Gil Silgado.

Este miércoles, en el programa Sálvame, una ex trabajadora de la empresa de Julio Ruz informó sobre una detención del empresario, que podría haber estado en la cárcel durante unas horas y de la que finalmente fue soltado. Kiko Matamoros explicó que la acusación va contra la administración de dos empresas: "María Jesús asume que siempre te vas a enamorar del hombre equivocado".

Mila Ximénez tenía una versión distinta, asegurando que en ningún momento fue detenido: "Hace 20 días le citaron, fue con su abogado a las dependencias pero no es que fuera la policía a buscarlo, es la UDEF porque hay dos cargos de presuntos delitos contra la Hacienda Público y con la Seguridad Social".

María Jesús contra Gil Silgado

La miss se sentó en febrero de este año en Sálvame Deluxe para sincerarse sobre su relación, habló muy duramente de su ex pareja que permanece en prisión por problemas con Hacienda Pública y también por la compraventa irregular de Xerex Club Deportivo: "Este señor es un mentiroso patológico. (…) Es un mal empresario y una mala persona, no tiene dinero porque nunca lo ha creado. Es un liante que ha estado robando a todo el mundo, un estafador que tiene más de 40 casos abiertos con la justicia. Es un delincuente". María Jesús cerró esta etapa tan terrible y parecía que todo volvía a su cauce pero las últimas informaciones sobre su nuevo novio no son nada positivas.