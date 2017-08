¿Por qué no se soportan Alba Carrillo y Jordi González?

Algo ha pasado entre Jordi González y Alba Carrillo. La modelo, que ya ha escenificado su reconciliación con Jorge Javier Vázquez tras su espantada de plató, se ha ganado un nuevo enemigo en los pasillos de Telecinco, y no es otro que el de otro de los rostros principales a la hora de presentar programas en la cadena. Pero... ¿qué ha pasado entre ellos?



El nuevo drama que a buen seguro afectará a Alba comenzó en el programa Mad in Spain, donde Jordi González presentó a la ya ex abogada de la modelo, Teresa Bueyes, con estas palabras: "Teresa Bueyes era hasta hace nada la abogada de una persona que es conocida desde hace un cuarto de hora y se cree muy famosa, alguien a quien yo no soporto. Ella es muy popular pero yo no la soporto y no diré nunca su nombre".



Se refería, obviamente, a Alba Carrillo, que sin comerlo ni beberlo vio como se abría un nuevo frente en su dramática vida, ahora pendiente de una inminente demanda de su ex, Fonsi Nieto, después de que su madre Lucía Pariente llevase al pequeño Lucas al plató de Supervivientes sin permiso del padre.



Por supuesto, la explosiva Alba no ha tardado demasiado en contestar, y lo ha hecho vía redes sociales. Nada más llegar a Madrid de unos días de descanso en Gran Canaria, y aprovechando que su madre era interpelada para preguntar sobre su futuro en televisión y si iría, tal y como se especula, a Gran Hermano VIP, Alba tomó la palabra y soltó un contundente "irá cuando cambien al presentador".



Las palabras, evidentemente dirigidas a Jordi González, no hacen sino declarar una guerra abierta por un conflicto que, sin embargo, a los demás se nos escapa. ¿Qué ha pasado entre Alba Carrillo y Jordi González? ¿Hubo alguna provocación para que el presentador dijese esas palabras? Lo cierto es que si ha sucedido, desde luego no ha ocurrido ante las cámaras...



El caso es que Alba continuó: "El comentario de este señor me importa un pepino". Y a modo de comparación con sus pequeñas diferencias con Jorge Javier, dijo que "no pide perdón a todo el mundo y entonces hay gente que se pica".



El nuevo pique de Alba parece no fruto de la casualidad, sino algo más personal, con rencor. El presentador y la modelo coincidieron durante una noche en El debate de Gran Hermano 17, que arrancó con mucha tensión entre Alba e Ylenia Padilla. Un comentario de la rubia provocó su abandono del plató entre lágrimas: "Prefiero ser choni y que toda España me quiera por cómo soy a ser la 'ex de' como tú. Él te pegó la patada en el culo y por eso has acabado aquí. Vas a durar dos días", le recriminó Ylenia. Fue entonces cuando Jordi González pronunció las primeras palabras contra Alba: "Que alguien hable con esta mujer, que no se puede tener la piel tan fina". A la vuelta de publicidad Ylenia pidió perdón a Alba por el comentario: "Pido perdón a Alba si se ha ido llorando, pero ella solita se lo ha buscado". A pesar de las disculpas, la modelo decidió no volver nunca más al programa.

Todo apunta a que, después de la tensión vivida en plató, ambos han podido coincidir en los pasillos de Telecinco, donde habrían tenido sus más y sus menos. O bien, simplemente, se trata de un caso de escasa afinidad personal (que el presentador no dudó en airear para sorpresa de todos). En todo caso, la siempre verborreica Alba Carrillo a buen seguro nos sacará de dudas muy pronto.