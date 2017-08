Al igual que pasara con Lydia Lozano hace unos días, a Terelu Campos también le ha salido una vecina traidora que acusa a la colaboradora de organizar fiestas hasta altas horas de la madrugada. Terelu ha decidido no quedarse callada ante las acusaciones y ha avisado que tomará acciones legales contra su la autora del testimonio.

Esta semana, Terelu era entrevista en la revista Diez Minutos, donde además posa en bañador. La periodista está viviendo uno de los momentos más tranquilos y dulces de su vida y lo ha querido compartir con los lectores de la revista. Sin embargo, la tranquilidad le ha durado poco con la aparición de una vecina traidora que no está contenta con su comportamiento en la urbanización. La mujer asegura estar harta de las continuas fiesta de Terelu en su ático: "No se da cuenta que hay gente mayor, niños y personas que madrugan. No tengo ningún problema, pero he tenido que avisar al conserje que está abajo y también en una ocasión a la policía".

Terelu no daba crédito a las palabras de su vecina y desmintió que el testimonio fuera real: "En ningún caso esto es verdad, en mi casa caben diez personas en la mesa y, desde luego, la gente que viene es mayor como yo. No pongo música, es todo mentira", dijo convencida. Además, el director David Valldeperas tuvo la oportunidad de hablar con los responsables de la seguridad de la urbanización y confirmó que no habían recibido ninguna queja de vecinos. Tras ello, Terelu aseguró que "respondería en los cauces en los que tiene que responder porque no se puede salir en un programa de máxima audiencia para mentir"