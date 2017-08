Chayo Mohedano saca las uñas por Rocío Carrasco y ataca a la prensa

El proceso judicial entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco está dando mucho que hablar, y es que tiene dividida a toda la familia, aunque bien es cierto que el ex guardia civil cuenta con grandes apoyos dentro del clan.

Esta semana saltaba a los medios la noticia de que Chayo Mohedano comparecería en el juicio de su prima Rocío contra Antonio David. La cantante no se ha pronunciado al respecto pero María Patiño arrojaba este jueves luz al asunto durante la emisión de Sálvame. La colaboradora y presentadora afirmó que Chayo lo primero que hace cuando se entera de que esto a trascendido a los medios es llamar al periodista Antonio Rossi, al cual no le desmiente la información pero sí que le echa una buena reprimenda porque ella piensa que al sacar esto a la luz su verano se ha fastidiado y que, además, si la prensa le persigue eso podría perjudicar sus actuaciones.

Además Patiño no se quedaba ahí, si no que mostró en su móvil un vídeo en el que aparece Chayo Mohedano encima del escenario en su último concierto que ha dado esta semana y en el que la cantante le dice al público: "No se crean lo que dicen en la tele". Tendremos que esperar para ver si efectivamente la sobrina de La más grande se posiciona en favor de su prima durante el juicio contra Antonio David, pero todo apunta a que será así.

El ex marido de Rocío Carrasco cuenta con grandes apoyos como Gloria Camila, que nunca se ha separado de su lado y siempre ha declarado lo buen padre que es y lo que le quieren sus hijos. El tío de Rocío Carrasco, José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, intervino en El programa del verano para posicionarse a favor del ex guardia civil y aunque recordemos que cuando Rocío pidió la nulidad matrimonial sí ayudó a su sobrina, en estos momentos no es así y además en la llamada al programa declaró que en su día mintió para ayudarla. Su tío pidió a su sobrina que "retire la demanda si tiene un corazón , que escuche a su corazón y a nadie más. Que piense que cuanto más gane y más cárcel le echen a David, más pierde ella, porque la única oportunidad que tiene de que esos hijos algún día le vuelvan a dar un beso, es retirando la demanda".