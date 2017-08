David Bustamante y Paula Echevarría han vuelto a hacerlo. El pasado lunes 7 de agosto, la actriz cumplía 40 años junto a su familia, amigos y su hija Daniella en Candas (Asturias). Aunque David no estuvo presente, no se olvidó de celebrar a su ex mujer en las redes sociales: "Hoy es el cumpleaños de @pau_eche! La mujer que me ha dado lo más importante de mi vida, mi hija! Y con la que he compartido 12 años de mi vida... Por eso y por más, te deseo que seas muy feliz! FELICIDADES!" Una felicitación que la actriz agradeció y contestó con humor: "GRACIAS!!!! ¡A ver si un año de estos me adelantas! Un besín", escribía el cantante".

Cuatro días después, la ex pareja ha vuelto a sorprender a sus seguidores al compartir un vídeo de ambos junto a su hija Daniella. Han celebrado el próximo cumpleaños de la pequeña el 17 de agosto. Una fecha en la que Bustamante no podrá estar con su hija debido a que ofrece un concierto en Málaga. En la escena en cuestión, se puede ver un tobogán y en la parte de arriba apiñados los tres protagonistas de esta historia, la primera en deslizarse por él es Daniella, muy divertida y a cámara lenta se puede ver como está disfrutando al máximo. La siguiente es Paula que también a cámara lenta se lanza riendo por la rampa. Bustamante, que esperaba su turno mirando la escena sonriente, se tira el último con los brazos en alto y haciéndole una mueca final a la cámara. Pero lo más emotivo es el mensaje que lo acompaña: "Tres niños y un mismo destino! #TardeDeRisas #NuestraPrincesa #Daniella" Por su parte, Paula publicaba el mismo vídeo pero lo acompañaba con un mensaje menos cargado de sentimiento: "Yuhuuuuuuu!!!!!!#CelebracionAdelantada @davibusta #Daniella"



Segunda vez que vemos a la familia al completo desde que anunciaran su separación el pasado mes de marzo. La vez anterior fue en la Primera Comunión de Daniella, en la que David y Paula acordaron mostrar naturalidad y cercanía por el bien de su pequeña.