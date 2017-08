Despiadado mensaje de Willy Toledo al "lacayo fascista" Miguel Bosé

Guillermo Toledo continúa con su defensa pública de la tiranía castrista y ésta vez los ataques del actor han ido directos a Miguel Bosé. Para ello ha vuelto a usar las redes sociales, respondiendo a un tuit del cantante sobre el estado político de Venezuela. Un mensaje en el que el hijo de Lucía Bosé adjuntó una fotografía donde se comparaba la trayectoria profesional de Leopoldo López, líder opositor venezolano y el de Nicolás Maduro. Una imagen que iba acompañada con el texto: "Elijan ustedes".

El actor no tardó en salir en defensa de su líder y lanzó un duro mensaje cargado de rabia hacia Bosé: "Eres más simple que el mecanismo de un triciclo, y tan ignorante como un filete empanado. Eres y has sido siempre el lacayo ideal del fascismo". No contento con la contestación en Twitter, en su perfil personal de Facebook dedicó al cantante un texto mucho más extenso donde afirmó que el cantante "le cantó a Pinochet en persona mientras a pocos metros el dictador golpista asesinaba, torturaba, violaba y desaparecía chilenas". Además, asegura que Bosé "estuvo metiendo sus sucias y manipuladoras manos en Cuba durante años. Recibió la nacionalidad colombiana como regalo de su amigo, el narcotraficante asesino y expresidente del país, Álvaro Uribe".

Pero sin duda una de las frases que más dolerá al cantante es la que se refiere a su profesión y a su familia: "La gallina de mi tío Juanfrancijco canta infinitamente mejor que él hasta cuando no está fina, fina del todo. Explota a mujeres pobres y compra bebés a la carta. (...) Por supuesto, apoya de manera miserable, rastrera y clasista al fascismo venezolano. Lo que vendría siendo, pues eso, un fascista de toda la vida de Don Benito".