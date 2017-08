El sustancioso aumento de sueldo de Paula Echevarría tras su adiós a Bustamante

En Pronto regresan a Paula Echevarría, que tras cumplir 40 años afronta su nueva vida sin Bustamante... pero con su hija, sin duda "lo más importante". Asegura no buscar ningún nuevo amor, y por tanto se concentra del todo en Daniella, que cumplirá nueve años el próximo 17 de agosto. Una amiga suya asegura a la revista que "de David prefiere no hablar. Le quiere mucho, pero hay cosas de él que no le gustan, y su marido no hace nada para cambiar. Ese hombre puede pasar de ser el más cariñoso al individuo más airado. Tiene unos prontos terribles. Por lo que ella deja entrever, tampoco le hacen gracia algunas compañías de su marido, gente que no le hace ningún bien y entorpece la armonía matrimonial".

La revista también repasa detalladamente el estado de su vida profesional, y subraya que según un reciente informe económico, "un post de Paula Echevarría en su blog podría reportarle actualmente entre 10.000 y 15.000 euros", mientras que antes de conocerse su distanciamiento de David, no superaba, como mucho, los 6.000. Su caché para acudir a actos sociales ha pasado de 30.000 euros a 50.000, y sigue prestando su imagen a tres firmas a razón de 100.000 euros anuales por cada uno. También se ha publicado que habría cobrado 20.000 euros por cada capítulo de Velvet, su próximo trabajo televisivo.

Además, Carolina de Mónaco luce tipo en altamar, mientras Isabel Pantoja y Julián Muñoz derrumban el qeu fue su nido de amor, el chalet marbellí de Mi Gitana, donde ambos fueron detenidos y que no hacía más que acumular polvo y desperfectos desde que dejaron de vivir en él. Se trata de uno de los chalets más exclusivos de la urbanización La Pera, y contaba con siete estancias, sauna y piscina. También con un estudio de grabación para la artista.

En Corazón TVE, Lolita mira fijamente al lector y asegura "casi tiro la toalla cuando nadie me llamaba". La cantante, actriz y presentadora ha estrenado programa de entrevistas en TVE y se confiesa: "Mi mirada es mi arma de seducción".

Además, la abogada Teresa Bueyes se califica como la "Robin Hood de la abogacía", tras haber dejado literalmente tirada a Alba Carrillo en sus múltiples frentes judiciales abiertos y por venir, y con la que -asegura- sigue manteniendo una amistad personal. Y quien piense que Teresa acaba de llegar a los medios, que lo piense otra vez: lleva 25 años trabajando en casos muy conocidos, y convive con los medios en una época en la que todo se televisa.

Y por último, Luz Casal, contundente, ya no habla "más del cáncer". La gallega estrena disco, A mi manera, un homenaje a la popular cantante francesa Dalida.

¡QMD! se centra totalmente en Kiko Hernández, de quien narran su nueva vida como padre. Y la pareja formada por María Jesús Ruiz y Julio Ruz, que está ahora siendo investigado, asegura que "Gil Silgado -ex de María Jesús- es la mano negra" de la persecución a su nueva pareja. El novio de Gloria Camila, Kiko, se compra un Mercedes Cabrio tras su no precisamente triunfal paso por Supervivientes.

En Interviú, la mujer con los pechos más grandes nos los enseña. Se llama Kristhin Gómez, es catalana, y tras siete operaciones estéticas y unas prótesis de 2000 centímetros cúbicos se ha convertido en la española con los pechos más grandes.