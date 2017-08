La polémica confesión sexual de Lucía Etxebarria

La escritora Lucía Etxebarría va a polémica por intervención televisiva. Y su reciente paso por Mad in Spain lo demuestra. Este fin de semana, la autora de Lucía y los cuerpos celestes habló en el programa de debates que conduce Jordi González en Telecinco, la misma cadena que emitió el reality Campamento de verano donde ella participó y fue expulsada (y que denunció por faltas al honor, injurias y amenazas).

Etxebarría acudió para criticar duramente varias fiestas populares españolas por promover el consumo de alcohol y el maltrato animal. Pero ella misma confesó lo que le ocurrió unos Sanfermines en los que le robaran "mientras estaba completamente borracha teniendo sexo en la calle".

"He ido a todas las fiestas de España que he podido cuando era joven". Fiestas en las que -reconoce- ha hecho literalmente " de todo "salvo torturar un animal". "Me he emborrachado, me he tirado al agua, me han robado..."y en esas mismas, reconoció que eso último ocurrió cuando estaba manteniendo relaciones en plena calle. "Me lo merecí, vamos", bromeó Etxebarría.

"Dicho lo cual, quien puede opinar mejor que yo", dijo, tras salir de fiesta "cuatro días puesta, y pensar en qué delirio me metí, por qué me metí en esto. De las fiestas estoy a favor, estoy en contra de que se vaya de madre", explicó.