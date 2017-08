Las vacaciones por separado de María Teresa Campos y Bigote Arrocet

Desde que Edmundo Arrocet volviese de Supervivientes no se había separado de María Teresa Campos, descubriendo a su llegada que había sufrido un ictus. Sin embargo, la pareja de enamorados están pasando las vacaciones de verano por separados.

Mientras María Teresa ha optado por su Málaga natal, volviendo a la vida pública y social en el photocall de Starlite Marbella, el humorista ha volado hasta Grecia. La misma presentadora nos explica el motivo de este distanciamiento físico.

Declarada una seguidora incondicional, María Teresa no quiso perderse el concierto ofrecido por Dani Martín en Starlite: "Soy una gran fan y además ahora lo he echado mucho de menos porque se ha tomado un tiempo". En el mismo concierto, María Teresa aclaraba el motivo por el que Edmundo no estaba a su lado, pasando las vacaciones de verano por separado.

"Está en Grecia porque se han ido allí porque la mujer de su hijo es de allí, y con todos los compromisos que tenia de ir a los especiales de Supervivientes, no ha podido ir antes del . Tenía que haber ido yo también pero para mi era mucho viaje ahora" nos aclaraba la presentadora, confesando que Edmundo ha viajado hasta Grecia para encontrarse con sus hijos después de su paso por Supervivientes.

Por recomendación medica, María Teresa todavía no puede hacer largos viajes aunque asegura que volverá a la televisión en septiembre.