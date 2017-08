Todos sabemos la absoluta devoción del publicista Risto Mejide hacia su esposa, la jovencísima Laura Escanes. Ambos, además, se han beneficiado convenientemente del romance, con la Instagramer y modelo saltando casi a la inmediata fama con su amor hacia el también presentador televisivo.

Ambos han tenido que defenderse de la desconfianza típica de los "haters" de internet, que no han dudado en arremeter contra su relación, centrándose sobre todo en la notable diferencia de edad entre ambos.

Pero nada de esto parece importar al polémico Risto Mejide, que se crece ante cada muestra de odio de las redes sociales.

Laura Escanes | Instagram

La prueba es esta provocativa fotografía de Laura completamente desnuda en la cama, e imitando en su postura una de las más icónicas imágenes de Marily Monroe. Risto equipara a su esposa al mito cinematográfico, e internet ya ha dado buena cuenta de ello con multitud de "likes" y comentarios.

La imagen, no obstante, la ha publicado ella, si bien matizando el autor, que no es otro que su marido. Lo adorna con la letra de una canción de Delafé y las Flores azules: "Que sí, que sí, que bien/Que me encanta escucharte/Adoro sentirte...". Sin duda, no hay ninguna amenaza en el horizonte de la pareja.