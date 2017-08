La actual pareja de Guti, Romina Belluscio, ha colgado en su perfil de Twitter un comentario que bien podría entenderse como una respuesta a Arancha de Benito, quien criticó al exfutbolista por, según ella, no atender a sus hijos como debiera.

De Benito, en una carta de la que se hizo eco Lecturas, escribió: "Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida". Pocos días después, el madridista declaró en Corazón TVE: "Quiero estar al margen y sólo me importan mi mujer, mis tres hijos y mi trabajo. Todo lo demás está fuera de lo que quiero en mi vida".

En medio de este follón, Belluscio ha escrito lo siguiente: "Sé selectivo en tus batallas, a veces es mejor tener paz que tener la razón". ¿Le estará dando un consejo a la expareja del exfutbolista? Sin duda, la coincidencia no parece casual.