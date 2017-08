El arrebato de furia de Arantxa de Benito abre la guerra con Guti

Una carta de Arantxa de Benito colgada en su red social ha roto la aparente paz que la modelo mantenía con su ex, Guti, desde que ambos se divorciasen en el año 2009.

El escrito era tan agresivo que Arancha decidió borrarlo poco después, pero diversos medios tuvieron tiempo de percatarse de su existencia y recogerlo.

""Qué mala elección Arantxa. Cuánto dolor y tristeza me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni se preocupa. Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida... Que se ciña a un convenio regulador cuando la profesión se lo permite, que no es cada quince días, es cuando puede. Que haya decidido apartarse de su familia y de su sangre, porque ya tiene otra nueva...", comenzó escribiendo Arantxa sobre su ex, delatando el motivo de su descontento.

Guti, por tanto, estaría descuidando a sus dos hijos mayores con Arantxa de Benito. "(...)Que os prive del derecho a compartir con vuestro hermano y con él de vacaciones, de abrazos, charlas y confidencias. Es lamentable que nadie le haga ver lo importante que es un padre y le impulsen con egoísmo puro a separarse cada día más de ellos", es otra de sus frases. Guti, según ella, desea "apartarse de su familia y de su sangre, porque ya tiene una nueva".

Guti quiso llevar el tema con discreción, aunque acabó manifestándose en el programa TVE asegurando que prefiere "estar al margen" de polémicas, ya que "sólo me importa mi mujer, mis tres hijos y mi trabajo. Todo lo demás está fuera de lo que quiero en mi vida".

También su actual mujer, Romina Belluscio, que reaccionó en Instagram de una manera más reflexiva: "Sé selectivo en tus batallas. A veces tener paz es mejor que tener razón".