Rosa Benito ha decidido no mantenerse al margen y hablar sobre las polémicas familiares en las que están envuelta Rocío Jurado con el resto de su familia. Los Mohedano están más divididos que nunca tras la batalla judicial que la hija de Rocío Jurado ha emprendido contra el padre de sus hijos Antonio David Flores. Mientras Gloria Camilay José Antonio han apoyado públicamente al ex guardia civil, el resto de la familia ha preferido no pronunciarse. Según las últimas informaciones, todo apunta a que Chayo Mohedano tendrá que testificar en el juicio como testigo de la denunciante. Una decisión que no ha sentado bien en el resto de su familia, y ha conseguido que su madre, Rosa Benito, rompa su silencio y responda a la polémica.

"Buscad a Rocío y preguntadle a ella", fueron las primeras palabras de Rosa tras preguntarle sobre la futura declaración de su hija. La ex de Amador Mohedano corroboró que ella no tiene constancia de que su hija tenga que testificar. Además, ha desmentido la información de Antonio Rossi en El Programa del Verano por la que Rosario se habría enfadado con el periodista.

"Se está hablando, se está diciendo... pero a mi hija Rosario no le ha llegado nada ni se le ha dicho nada", repitió Benito a su paso por la fiesta Full Moon en la discoteca de Sitges, Sweet Pachá. Una vez mencionados los proyectos que Rosa podría tener en mente, la que fuera cuñada de Rocío Jurado contestó con sus típicas carcajadas: "Creo que en Sálvame ni yo soy bien avenida ni hay gente que quiere que esté". Rosa Benito desea seguir en la televisión pero alejada de la que fue la mayor plataforma en su victoria como Supervivientes.