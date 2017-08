Así es el primer amor de Andrea Janeiro

La revista Lecturas nos presenta al novio de Andrea Janeiro, del que sorprende su gran parecido con Justin Bieber. La publicación lo describe como un joven de mediana estatura, delgado y con tatuajes en el brazo. En las imágenes podemos ver a la pareja disfrutar de sus primeras vacaciones en Benidorm. La hija de Belén Esteban ha aprovechado que su abuela materna está fuera de la ciudad para instalarse en su piso.

María Teresa Campos se recupera

María Teresa Campos abre por primera vez las puertas de su casa de Madrid desde que sufrió el ictus cerebral que casi le cuesta la vida. La veterana presentadora se sincera con su compañera Chelo García Cortés sobre su estado de salud actual y su amor por Edmundo. "Tuve dos avisos: uno el día que me había desmayado en Qué tiempo tan feliz y no era eso. (…) Bajé del escenario del plató, se me fue un poco la cabeza y me asusté al sentir los ojos tirantes.. Duró poco y dije: ‘Qué alarmistas!. Nadie podía imaginar lo que estaba organizando dentro de mi".

La presentadora es consciente de lo difícil que ha sido también para sus hijas Carmen y Terelu: "Sé que ha sido horrible para mis hijas y siento muchísimo el susto que les he dado. (…) Rocío Carrasco no ha dejado de venir a verme todos los días con Fidel. Me hacían los ejercicios y jugábamos a las cartas. Rocío ha sido una hija más".

En cuanto a su relación con Edmundo y su paso por Supervivientes, María Teresa Campos admite que se siente "muy orgullosa de él". "Desde hace tres años que está conmigo se han dicho cosas muy injustas de él. Es el hombre que amo y al final en el concurso se vieron su bondad, su caballerosidad y su educación".

Mª Jesús Ruiz presenta a su hija

María Jesús Ruiz no está pasando por una de sus mejores semanas, aún así, ha posado para la revista Diez Minutos junto a su pareja Julio Ruz para presentar a su primera hija en común. La modelo ha posado orgullosa de su pequeña a pesar de las últimas informaciones que aseguran que Julio fue detenido por un presunto delito contra la Seguridad Social: "Ha sido una niña muy deseada. Estábamos eufóricos de amor cuando la concebimos. Cuando vi a la niña lloré como una magdalena".

También ha hablado sobre el papel de Julio como padre: "Es un padrazo. No sólo me ayuda con los pañales, me apoya en todo". Menos amables son sus palabras hacia su ex Gil Silgado: "¿Felicitarme por el nacimiento de la niña? ¿Perdona? Paso palabra. (…) Los procesos judiciales que tenemos están en los tribunales, supongo que para septiembre sabré más".

Cóctel de noticias

La pareja formada por Eva González y Cayetano Rivera están de enhorabuena. Según publica Lecturas, la feliz pareja cumplirá en los próximos meses su sueño de ser papás. Las agendas de la pareja han retrasado el momento, pero Eva siempre tuvo claro que quería ser madre junto a Cayetano: "Ser madre llegará cuando tenga que llegar y Cayetano será padre de mis hijos".

La revista ¡Hola! lleva en portada a Diana de Gales en el veinte aniversario de su muerte. Las confesiones más intimas de la princesa, grabadas en vídeo. Cientos de testimonios con años de investigación y las palabras de amor de sus hijos nos ayudan a construir su historia más real. La revista hace un recorrido excepcional por las mejores imágenes de una princesa inolvidable e irrepetible.