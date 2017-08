María Teresa Campos abre por primera vez las puertas de su casa de Madrid desde que sufrió el ictus cerebral que casi le cuesta la vida. La veterana presentadora se sincera con su compañera Chelo García Cortésen lo que parece más un reportaje publicitario para vender su mansión y su línea de zapatos.

"Tuve dos avisos: uno el día que me había desmayado en Qué tiempo tan feliz y no era eso. (…) Bajé del escenario del plató, se me fue un poco la cabeza y me asusté al sentir los ojos tirantes.. Duró poco y dije: ‘Qué alarmistas!. Nadie podía imaginar lo que estaba organizando dentro de mi", narra la presentadora sobre los duros momentos que vivió antes de sufrir el ictus que le mantuvo durante una semana ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

La presentadora es consciente de lo difícil que ha sido su ingreso hospitalario para sus hijas Carmen y Terelu: "Sé que ha sido horrible para mis hijas y siento muchísimo el susto que les he dado. (…) Me habían regañado tantas veces por tomarme las cosas mal… Así han estado siempre, pero hay cosas que yo he vivido como su fueran puñaladas de dolor y era imposible que no me afectaran siendo como era y espero no seguir siendo".

También ha tenido unas palabras de agradecimiento para Rocío Carrasco, a la que considera su tercera hija. Unas declaraciones que no sentarán bien a Rocío Flores y Gloria Camila, que han visto como Rocío ha dejado a su familia de lado para dedicarse por completo al clan Campos: "Rocío Carrasco no ha dejado de venir a verme todos los días con Fidel. Me hacían los ejercicios, para ayudar a Carmen y a Terelu, y jugábamos a las cartas. Rocío ha sido una hija más".

En cuanto a su relación con Edmundo y su paso por Supervivientes, María Teresa Campos admite que se siente "muy orgullosa de él". "Desde hace tres años que está conmigo se han dicho cosas muy injustas de él. Es el hombre que amo y al final en el concurso se vieron su bondad, su caballerosidad y su educación". En cuanto a unos futuros planes de boda, la veterana presentadora lo tiene claro: "No quiero casarme porque me sigue pareciendo ridículo en estos momentos de la vida".