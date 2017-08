Arantxa de Benito no atraviesa precisamente su mejor verano. La ex de Guti explotó esta misma semana en sus redes sociales denunciando una situación que a la mayoría se le escapaba. Su texto fue un duro mensaje donde reprochaba al padre de sus dos hijos su actitud con ellos.

"Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni se preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida. Qué pena me da sentir que molestáis con vuestra presencia y amor incondicional. Me parece increíble que no se mueran de ganas de veros nunca, ni necesiten saber de vosotros", escribía Arancha para borrarlo momentos después.

Estas palabras no pasaron desapercibidas y fueron recogidas por todas las publicaciones de la crónica social del país. Quizá Arantxa no pretendiese nada más que lanzar un mensaje a sus seguidores y al propio Guti, cansada por las circunstancias. Pero las cosas se salieron de madre enseguida.

Ahora, ella misma ha tenido que explicar en el programa Espejo Público de Antena 3 lo que escribió aquel día. Y lo cierto es que, de nuevo, la impresión es que las cosas entre el exfutbolista y la presentadora no están muy bien.

"No quiero hacer declaraciones. Lo escrito, escrito está. Fue un calentón que cualquiera puede tener como madre y mujer y no sabía las consecuencias que iba a tener. Le he pedido perdón a mis hijos, que son los principales perjudicados", explicó la modelo. Que a continuación añadió muy desencantada que, en realidad, todo sigue igual: "Han pasado muy pocos días. Ojalá tenga unas consecuencias positivas para la familia pero de momento no".

En lo referente al tiempo sus dos hijos adolescentes están con su padre, Benito ha detallado que "pasan el tiempo que hay estipulado en un convenio regulador, ni más ni más menos. A José siempre le he dado la libertad de ver a sus hijos cuando quiera. Mis hijos son adolescentes, están en una edad difícil. Necesitan cariño, atención y un montón de cosas y me cuesta porque soy yo la que más peso lleva de todo. He intentado compartir este peso y por respuesta he obtenido la ignorancia, ni siquiera un no".

Unas declaraciones donde Arantxa reprocha de nuevo a su exmarido la escasa atención que dispensa a sus hijos. "Mis hijos adoran a su padre como el que más. Son sentimientos y percepciones mías de persona adulta que vive con sus hijos 24 horas. No se puede hacer diferencias entre hijos". Unas palabras donde hace alusión a la relación de Guti con Romina Belluscio, con la que tiene al pequeño, Enzo de cuatro años.

El futbolista ha preferido guardar silencio mientras que su actual pareja ha publicado un mensaje en Instagram donde se puede ver una clara respuesta a Arantxa: "Sé selectivo en tus batallas, a veces tener Paz es mejor que tener la razón".