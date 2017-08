Amador Mohedano se ha sumado esta semana a Gloria Camila y Rocío Flores en su posicionamiento público a favor de Antonio David Flores. La guerra judicial iniciada por Rocío Carrasco contra su ex marido ha puesto de manifiesto las tirantes relaciones de la hija de Rocío Jurado con su familia y que se remontan a la época del reparto de la herencia de La más grande. "Veo a mis sobrinos llorar por lo que pasa con su madre", comenzó diciendo Amador Mohedano al entrar en directo en El Programa del Verano.

Desde Chipiona, Amador habló sobre cómo vivió el juicio entre Rocío y su hijo David: "No ve a sus hijos desde hace tanto tiempo y ni saludarlos cuanto tiene ocasión. En fin, la vida", arremetió contra su sobrina. "Esto no ha sido consecuencia de una cosita, hay mucho, que viene de muy atrás, pero en su momento preferimos seguir con la familiaridad, hasta ahora, que se ha roto directamente el cordón umbilical", explicó. Además, confesó que de estar viva su hermana "todo sería muy distinto y nada de esto hubiese ni empezado".

"Mi hermana Rocío pasó muy malos ratos, pero eso me lo guardo para mí", dijo, sin querer entrar en más detalles. "Fíjate cómo ha dado la vuelta la tortilla, que José Antonio, que es quien la ha criado y era su tío preferido, ya no se habla con ella". Además, quiso aclarar las palabras de José Antonio en las que aseguró que mintió en el juicio para conseguir la nulidad eclesiástica a favor de Rocío: "Cualquiera lo hubiéramos hecho, porque Rocío vivía y la veíamos sufrir al ver a su hija al lado con problemas de convivencia".

Sobre la relación de su sobrina con Rocío y David Flores, Amador afirmó que les ha escuchado en ocasiones decir que no "quieren leer una revista en la que aparece espléndida su madre en una boda cuando yo no he ido".