Vanesa Romero está viviendo un buen momento tanto a nivel profesional como personal. No para de trabajar, aparte de haber encontrado la estabilidad emocional junto al músico Alberto Jiménez tras su matrimonio fallido con Alberto Caballero. "Estoy muy contenta siguiendo con mi trabajo en la serie La que se Avecina, la verdad es que lo pasamos muy bien. Después de tantos años, nos tenemos cariño, y disfrutamos mucho. En septiembre arrancará la décima entrega, y en octubre seguramente comenzaremos la siguiente".

Como me comentó en el transcurso de la conversación que mantuvimos, no para un segundo. "Sigo con mi blog, que me divierte mucho, y también estoy escribiendo el segundo libro, Las Impresiones de una rubia, que es la continuación del primero. Es un libro de auto crecimiento, la demanda ha sido muy buena por parte del público y por ese motivo me decidí para escribir el segundo".

La actriz se siente muy cómoda en la serie, y así lo declaró. "Se portan muy bien si lo tenemos que compaginar con teatro o cine, aunque yo prefiero centrarme solo en eso.Ya lo hice la temporada pasada, y la verdad que fue agotador. Es tremendo empezar a rodar a las 5 de la madrugada hasta las 5 de la tarde y salir corriendo al teatro, es demasiado agobiante y no disfrutas de los personajes que tienes que representar. Con la serie estoy feliz, la gente lo pasa bien porque todos tenemos necesidad de reírnos. Ojalá sigamos mucho tiempo".

Vanesa está feliz con Alberto. "Nos llevamos muy bien, comprende perfectamente mi profesión y siempre me apoya, eso es un factor importantísimo para que la pareja funcione. No descartamos casarnos, no hay fecha, pero reconozco que a mí me gustaría. Tengo ganas de tener hijos y formar mi propia familia", confesó.

En unos días se escaparan a alguna playa para descansar. Alberto es el batería del grupo Showpray, y en el mundo artístico se le conoce por el nombre de Albert Eeleen.