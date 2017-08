Condenan a Brad Pitt a pagar 732.000 dólares a una empresa

Han estado tan ocupados con su proceso de divorcio, que han olvidado cuentas pendientes. Brad Pitt ha sido condenado a pagar 732.000 dólares por dañar la reputación de la empresa de diseño en la que trabaja la decoradora Odile Soudant, encargada de las obras de iluminación de varias estancias del Chateau Miraval del exmatrimonio. El diario Libération se hizo eco de la ardua batalla legal que mantuvo la artista gala con el actor por el impago de las facturas generadas por las obras en el castillo y obligar a la empresa a suspender pagos.

El proceso judicial se ha desarrollado los tres últimos años y la conclusión del tribunal es que los retrasos en las obras fueron responsabilidad de la compañía luxemburguesa que llevaba los asuntos de la pareja en Europa. Según desvela el periódico, Soudant avisó al productor de 53 años de la situación límite que atravesaba su negocio. "Mis cuentas bancarias están al límite, ya no puedo utilizar mi tarjeta de crédito y mi empresa está a punto de quebrar. No te pido que pagues todo, al menos una parte", señaló la diseñadora, que también confirmó no haber firmado ningún contrato con los actores, a los que conoció en 2010.

Odile empleó a 17 personas en lo que llamó el "proyecto BP", incluyendo arquitectos, diseñadores, especialistas en iluminación y acústica y un ingeniero óptico para determinar el ángulo de los rayos del sol en el castillo. Pero dos años y 29 millones de dólares después, los pagos se detuvieron y Soudant fue incapaz de pagar a sus contratistas y trabajadores. "Odile, te necesito. Ven aquí por favor. Necesito que termines", escribió Pitt en un correo. Diez días más tarde, la estrella cinematográfica envió otro mensaje: "No sé cómo son las cosas en Francia, pero en Estados Unidos los amigos no atacan a los amigos. No he sido más que un fan de tu trabajo. No ataques. Terminemos el proyecto y estemos orgullosos de ello. El trabajo es demasiado bueno para terminar en una mala nota. La vida es demasiado corta, amiga mía".

En abril, el tribunal ordenó a una de las compañías de Pitt y Jolie, Chateau Miraval, pagar a Soudant más de 662.000 dólares, incluyendo unos 70.000 dólares por dañar su reputación. A pesar del pago, Soudant advirtió que seguirá luchando para ser legalmente reconocida como la creadora del proyecto. "Soy un artista y este es mi trabajo. Cuando alguien intenta robar mi trabajo es algo más. Esto es muy doloroso para mí", dijo Soudant a The Guardian.