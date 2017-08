Aunque Romina Belluscio quiere mantenerse al margen de la polémica surgida entre Arantxa y Guti, ha decido publicar una fotografía en su cuenta de Instagram donde se la puede ver con su pequeño Enzo y con Aitor, el segundo hijo del exfutbolista del Real Madrid.

Una imagen con la que intenta demostrar que los dos hijos de Guti pasan tiempo con ellos, algo que cuestionó la propia Arancha en su conexión telefónica con Espejo Público: "Mis hijos pasan el tiempo que hay estipulado en un convenio regulador ni más ni más menos. A José siempre le he dado la libertad de ver a sus hijos cuando quiera. Mis hijos son adolescentes, están en una edad difícil. Necesitan cariño, atención y un montón de cosas y me cuesta porque soy yo la que más peso lleva de todo. He intentado compartir este peso y por respuesta he obtenido la ignorancia, ni siquiera un no".



La presentadora no desea involucrarse en esta guerra mediática aunque utilice su cuenta de Instagram para lanzar mensajes a Arancha de Benito. "Sé selectivo en tus batallas, a veces tener Paz es mejor que tener la razón", escribía en su perfil público. Además, en declaraciones para Europa Press, Romina hablaba sobre el estado actual de Guti: "Él está muy bien, muy contento, estamos con los niños...".

Una imagen que se sucedía después del mensaje que publicó en redes sociales la ex mujer de Guti: "Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni se preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida. Qué pena me da sentir que molestáis con vuestra presencia y amor incondicional. Me parece increíble que no se mueran de ganas de veros nunca, ni necesiten saber de vosotros". Unas palabras que borró de inmediato pero que pusieron de relieve la mala sintonía entre Arancha y Guti años después de su divorcio.