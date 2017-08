Amador Mohedano era el último de la familia que faltaba por pronunciarse sobre la guerra judicial iniciada por su sobrina Rocío Carrasco contra su ex marido Antonio David Flores. Esta semana, entraba en El Programa del Verano para posicionarse públicamente del lado del ex guardia civil y poner de manifiesto las nula relación de la hija de Rocío Jurado con el resto de su familia: "Esto no ha sido consecuencia de una cosita, hay mucho, que viene de muy atrás, pero en su momento preferimos seguir con la familiaridad, hasta ahora, que se ha roto directamente el cordón umbilical", dijo sobre su sobrina.

"Veo a mis sobrinos llorar por lo que pasa con su madre (…) No ve a sus hijos desde hace tanto tiempo y ni saludarlos cuanto tiene ocasión. En fin, la vida", confesó sobre la relación de Rocío y David Flores con su madre. Además, reconoció que de estar viva su hermana "todo sería muy distinto y nada de esto hubiese ni empezado". "Mi hermana Rocío pasó muy malos ratos, pero eso me lo guardo para mí".

Mila Ximénez comentó este viernes las palabras de Amador: "Es alucinante lo de esta familia", comenzó diciendo. Y le recordó al hermano de Rocío Jurado: Yo recuerdo que fuimos a la presentaciónde una diseñadora con Rosa y Amador.Estábamos hablando de Rocío Carrasco y me dijeron de Antonio David Flores lo más grande. Lo que había sufrido en ese matrimonio su sobrina. ‘¡Yo con ese no voy a coincidir. Con la vida que le ha dado a mi sobrina!’. Y ahora resulta que pasa el tiempo, tenéis un problemaeconómico y ahora es Rocío es la más mala del mundo, los niños sufren muchísimo…".

"Si tu hermana se levantara de la tumba y viera lo que estás haciendo en este momento, te la arrancaba. Porque sabías perfectamente el cuidado que tenía con su hija. Sabes perfectamente lo que te dejó pendiente. La herencia más sagrada es la que te pide verbalmente, que cuidaras de Rocío", le recordó haciendo referencia a las palabras de Amador Mohedano en su intervención en el programa de Telecinco sobre la situación si Rocío Jurado no hubiera fallecido.