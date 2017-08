Continúa la polémica surgida tras la noticia de Kiko Hernández que aseguraba que María José Campanario llevaría años recortando, archivando y clasificando en cajas de zapatos todo lo que se ha publicado sobre Belén Esteban. Sin embargo, según el periodista Jesús Manuel Ruiz, los padres de Campanario han querido quitar importancia a la información calificándola como "el chiste del verano".

Tanto Remedios Torres como Pepe Campanario no han querido quedarse al margen sobre la supuesta "obsesión" de su hija con Belén Esteban y han asegurado que lo único que guarda M.ª José en cajas de zapatos son zapatos "y de marca". Ante los desmentidos, Kiko Hernandez ha vuelto a reiterar la veracidad de su fuente y les ha recordado: "Remedios, cuando tu marido hablaba de Belén Esteban ¿ella no tenía madre, hija y hermanos? A ver si ahora por tener hijos no puedes hablar".

Por su parte, la periodista Gema López comentaba la preocupación de Jesulín por el hecho de que se haya filtrado la información y la repercusión que puede tener: "Teme que Belén Esteban aproveche esta información para subirse al guindo y hablar durante meses", comentó. Al parecer, el de las cajas de zapatos es solo un dato y habría más que demostrarían esa supuesta obsesión: "Él quiere que no se destape el resto del abanico".

Por otro lado también comentaron el alta hospitalaria, aseguraron que en realidad se trata de un "alta ficticia" porque, aunque es cierto que se va a casa, un médico se va con ella "para que esté vigilada". Además, Jesús Manuel aseguró que la mujer de Jesulín fue ingresada el pasado 9 de julio y no el día 7 como decía Kiko Hernández en su información.