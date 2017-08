La razón por la que se complica el regreso de Rosa Benito a televisión

El esperado regreso de Rosa Benito a la televisión parece que se ha complicado. Hace unos días su ex yerno Antonio Tejado afirmó que Rosa estaba en negociaciones para colaborar en el programa de Toñi Moreno, Viva la vida. Según aseguró el periodistas Jesus Manuel en Sálvame, la vuelta de la madre de Chayo Mohedano estaría planeada para el próximo 9 de septiembre respaldando la información que Tejado dio días antes.

"Es probable que Rosa Benito esté el día 9 en el plató de Viva la vida, con Toñi Moreno, pero hoy todavía no está clara su presencia en ese plató", matizó David Valldeperas. "Sé de muy buena tinta que las negociaciones económicas se están complicando porque Rosa Benito tiene sus propias aspiraciones".

Parece que Rosa Benito considera que vale más de lo que le ofrece la productora. Sin embargo, según aseguró a los micrófonos de Sálvame, eso no sería un problema ya que tiene proyectos "de esta cadena y de otras. Tengo proyectos, pero yo hasta que no se firmen, no los puedo decir". Además, afirmó que no se ve regresando a su silla en el programa de las tardes de Telecinco: "Yo creo que en Sálvame, ni yo soy bien avenida, ni hay gente que quiere que yo esté", explicó. "Hay etapas de la vida que se cierran y se quedan cerradas. No estoy dolida con mis compañeros. Lo único que les deseo a todos, porque yo no soy rencorosa, es muchísima felicidad".