La actriz Nati Mistral, fallecida este domingo, realizó su último encuentro con la prensa en febrero del año pasado. Carlos Pérez Gimeno tuvo el honor de realizar la crónica, que reproducimos íntegramente en homenaje a la actriz.

Tiene 87 años y una cabeza privilegiada. La actriz Nati Mistral acudió como invitada a los ya tradicionales almuerzos que la peña periodística "Cuarto Poder" organiza el emblemático restaurante Casa Lucio, en plena Cava Baja madrileña. Con un humor envidiable y una energía fuera de lo común, Nati respondió a todos, cantó, recitó y estuvo esplendida. El poder conversar con ella, y disfrutar de su compañía es todo un lujo.

"Sigo en activo por mi mala leche", comentó al dar inicio el almuerzo. Y es que no se puede ser más espontanea que Nati Mistral, que dice todo lo que le dicta su corazón. Piensa que "la monarquía no va a conseguir salvarnos de la hecatombe que se vive en nuestro país. Tanto Don Juan, como Don Juan Carlos, la querían muchísimo, y comentó que la doña Letizia y ella no estaban en la misma onda... "Me tiene tan despistada con sus acciones que no sé cómo dirigirme a ella, si como Leti o Majestad. Veo a Don Felipe muy prudente, lo único que no me gusta es que se casara con quien lo hizo. Soy monárquica de toda la vida, y la reina es socialista y antimonárquica". Esas fueron algunas de las píldoras que comentó.

La actriz hizo un buen repaso por todo el que se le preguntó, de la alcaldesa de Madrid (a la cual no nombra, solo pronuncia el cargo): "No tengo nada que ver con esa señora, y por cierto, le recomendaría que fuera a la peluquería". De los premios Goya comentó que se cuida muy bien y que solamente vio lo que emitieron en los informativos. "No fui porque no me invitaron, y la verdad es que yo solamente he hecho cuatro películas en mi vida, aunque en la gala había gente que han hecho menos. Creo que en el cine español de ahora hace películas malas. Cuando vi a Pablo Iglesias enfundado en ese esmoquin, en el que le sobraban varias tallas, me recordó a un camarero de taberna. Es como un chico de imprenta, que se dedica a hacer fotocopias. Me pareció incoherente esa forma que tiene de ver la vida".

Nati tiene una salud de hierro. Con gran humor comentó que cuando le preguntan cómo se encuentra responde que "con un pie en La Puerta del Sol y el otro en el cementerio del Este. Por eso me cuido lo mejor que puedo". A lo largo del almuerzo, y riéndose como se suele decir de su propia sombra, comentó que hubiera gustado vivir en la Edad Media, para llevar puesto el cinturón de castidad. "Pienso que las mujeres actuales están afeminando a los hombres. Son demasiado materialistas". Y reconoció que no hubiera sido una buena madre. "No hubiera dejado a mi hijo dar un paso sin darle un consejo, y Dios es tan listo que me dejó estéril".

Lleva varias décadas viuda, y reconoció que en su matrimonio fue muy feliz. "No me he vuelto a casar porque no he vuelto a encontrar a la persona adecuada. Joaquín Vila, mi marido, me sacaba 23 años, fue un gran hombre, murió en el año 1995, era un catalán maravilloso. La verdad es que no soy una mujer fácil, pero reconozco que he tenido unos cuantos amores, y todos muy guapos y de diferentes esferas sociales. Soy admiradora del hombre a muerte".

La Mistral confesó que no ha sido mujer de amantes. "Soy muy selectiva. Yo les llamo amados, porque cuando me enamoro, soy pura pasión. Y la palabra amante no me gusta. Recordó a uno de sus grandes amores, el desaparecido Tony Leblanc. "Era adorable cuando quería serlo, pero también todo lo contrario. Tenía dos caras. Cuando rompimos, sufrí un gran desamor. Era muy celoso. Estuvimos sin hablarnos décadas". Tuvo unas palabras muy cariñosas para don Juan de Borbón. "Me encantaba, que más hubiera querido yo que haber tenido algo con él. Tenía una planta estupenda, era magnifico y encantador. Pero nada de nada…."