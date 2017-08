Guti responde con un vídeo a las acusaciones de Arantxa de Benito

Parece que la guerra entre Arantxa de Benito y Guti sigue abierta. Todo empezó cuando la ex pareja del ex futbolista confesó en las redes sociales estar apenada por la poca relación de su ex pareja con sus hijos: "Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni se preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida. Qué pena me da sentir que molestáis con vuestra presencia y amor incondicional. Me parece increíble que no se mueran de ganas de veros nunca, ni necesiten saber de vosotros". Desde entonces, la paz no es que reine entre ambos, llegando incluso a ir más allá de ellos.

Arantxa de Benito, que colabora habitualmente en el programa Espejo Público, entró por teléfono para matizar sus palabras y confesar que no había sido la forma más adecuada para hacer una reflexión. "No quiero hacer declaraciones. Lo escrito, escrito está. Fue un caletón que cualquiera puede tener como madre y mujer y no sabía las consecuencias que iba a tener. Le he pedido perdón a mis hijos, que son los principales perjudicados", explicaba Arantxa al programa.

Romina Belluscio, mujer de Guti, no dudó en contestar a Arantxa de Benito dejando un mensaje en Instagram que bien podría referirse a la guerra abierta entre su marido y su ex: "Sé selectivo en tus batallas, a veces tener Paz es mejor que tener la razón". Lejos de dejar las cosas ahí, la actual pareja del futbolista volvía a la carga de nuevo por redes sociales para demostrarle a Arantxa de Benito y a todo el mundo que tanto ella como Guti pasaban tiempo con los dos hijos del futbolista, demostrando así que quizá no era tanto como Arantxa decía.

"Sé selectivo en tus batallas, a veces tener Paz es mejor que tener la razón "✌🏻 A post shared by Romina Belluscio 🇦🇷🇪🇸 (@rominabelluscio1) on Aug 13, 2017 at 8:56am PDT







A pesar de que ni Romina ni Guti han querido hacer declaraciones, parece que su medio para responder a Arantxa ha sido Instagram. Ahora el ex futbolista ha colgado un vídeo de lo más divertido, tirándose desde una tirolina donde en el post se podía leer que estaba disfrutando del verano junto a sus dos hijos. ¿Tendrá algo más que decir a todo esto Arantxa de Benito?