"Fonsi Nieto quiere alejar a su hijo de Lucía Pariente"

Fonsi Nieto quiere a Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo (y por tanto abuela de su hijo) lejos del pequeño Lucas. Es lo que desveló la periodista Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico a la hora de explicar los motivos de la inminente demanda con la que Fonsi Nieto plantará a su ex para pedir la custodia total del pequeño Lucas.

El detonante último, que Lucía Pariente llevase al niño a los platós de Telecinco para recibir a Alba a su regreso de Supervivientes, es solo el último escalón de una serie de conflictos que hasta ahora fueron invisibles. "La buena relación que mantenían era más falsa que otra cosa", explicó Cortázar en esRadio, por mucho que Alba Carrillo pretendiera dar apariencia de tal cosa a lo largo de los años.

Claro que no solo por Lucía Pariente se ha decidido el DJ a llevar el tema a los tribunales. También su propia historia con la madre del niño, "muchas cosas familiares que habían visto, comprobado y hablado" en el entorno de los Nieto, una familia que además, sabe cómo llevar las cosas en secreto y "hacer mucha piña" entre ellos. En resumen, "van a pedir la custodia total del niño, y si no se lo quieren dar que sea decisión de un juez", no por indecisión del padre.

"Si Fonsi ha visto cosas en estos meses que ha tenido al niño, ha hablado con él y el colegio, y lo considera, puede pedirlo. Hay un estado de derecho y que sean los peritos los que digan", explicó Cortázar, razonando que la decisión no solo viene por el caracter de Lucía Pariente . "No es un calentón sino fruto de mucho, mucho tiempo. Lo de llevar al niño al plató ha sido una más, pero ha habido muchas antes que no habíamos sabido". En definitiva, " Fonsi no pide esto solo para alejarle de la abuela, sino por muchos más motivos: porque considera que está mejor con él, y ya está".

Lucía Pariente, pues, es uno de los puntos más conflictivos en esta historia familiar. Puede que su mala relación con Fonsi provocara "la decisión de Alba de vivir sola" en su casa, pero algunas informaciones señalan que esta vivienda en Madrid no sería de ella, sino de los padres. "Algo que podría provocar otros temas legales".

"Han tenido muchas discusiones por ese tema, y la madre, aunque no lo reconozca públicamente, se ha ido temporadas enteras con su padre a un pueblo de Ávila de donde es ella. Esto ha sido motivado por las discusiones de Alba y Fonsi por la relación de Lucía con el niño. Pero la abuela se puede ir lejos, pero lógicamente, siempre vuelve".

Y un factor adicional: ¿se aliará Feliciano López con Fonsi, a quien conoce superficialmente, en esta nueva odisea judicial contra Alba Carrillo, su ex? "Seguramente han hablado mutuamente porque los dos han tenido relación con una persona y los dos han salido tarifando. Feliciano yo no sé si querra meterse en esta guerra, pero habrá visto cosas", dice Cortázar.