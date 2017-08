La contestación borde de Julia Otero a la reina Sofía

El nuevo programa de Lolita en Televisión Española, Lolita tiene un plan, recibió este lunes a tres nombres de la comunicación y la radio: Luis del Olmo, Julia Otero y Juan Luis Cano. Los tres compartieron con los espectadores confidencias y recuerdos de su trayectoria profesional en los medios de comunicación. Recordaron sus comienzos y descubrieron una nueva faceta más allá de su papel de comunicadores.

Durante la charla con Lolita, Julia Otero confesó haber tenido un fuerte encontronazo con la reina Sofía: "En el año 1989, ya haciendo La luna, acudí a una fiesta en la que también se encontraban los reyes Juan Carlos y Sofía", empezó contando. "Había pasado justo una semana desde el primer día que en mi programa me había puesto el pelo sin cresta, chafado, y se había bloqueado la centralita de TVE pidiendo que, por favor, me volviera a poner el pelo de punta. Estaba agobiada, estaba harta de mi pelo. En la recepción la reina se acerca hacia mí y me dice: 'hombre, ¿dónde está su famoso peinado?".

"No se me ocurrió nada mejor que decirle: 'Majestad, es que estoy harta de que me pregunten por mi pelo y me lo he cambiado. La persona con la que iba me dio un codazo y acabé diciéndole que no me refería a ella, que me parecía lógico que me pregunte. Fue un momento... Esa metida de pata... Pero bueno, estuvo muy amable", desveló la locutora ante Lolita.