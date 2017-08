Mª José Campanario ataca a 'Sálvame': "Haceos los muertos... ¡Hasta luego, Maricarmen!"

Se van conociendo más datos sobre los problemas de salud de María José Campanario. El jueves pasado la mujer de Jesulín abandonaba la clínica El Seranil, en Málaga, para pasar el fin de semana con su marido y sus hijos. Según reveló el reportero de Sálvame José Antonio León, "la han visto mejor, más simpática y abierta" que en otras ocasiones. Además, Campanario pudo disfrutar de unos momento divertido en una terraza junto a su familia, sus padres y su familia política. No obstante, como afirmó el periodista Jesús Manuel, en realidad se trataría de un "alta ficticia" pues María José ya estaría de vuelta en la clínica y durante sus salidas debe estar "acompañada de una coordinadora del centro".

Este miércoles, un nuevo testimonio que pertenecería al círculo íntimo de la mujer del torero confirmó la supuesta obsesión de la Campanario con Belén Esteban. Incluso detalló un episodio en el que María José habría buscado desesperadamente un vestido que la princesa del pueblo llevó durante un Deluxe. Según el testimonio, toma una "barbaridad de pastillas" y padece una "depresión".

Kiko Hernández recuperó uno de los últimos mensajes de la mujer de Jesulín en las redes sociales donde mandó un mensaje a los que hablan de ella: "Un consejo que igual os va bien. Probad a meteros el dedo por el c*** y haceos los muertos. Así el país estaría mucho mejor. O incluso el mundo". "Por cierto, yo no he vuelto a decir nada sobre este tema", continúa. "Y eso ya está en manos de quien tiene que estar. A ver si os compráis una vida y me dejáis tranquilita. Hasta luego, Mari Carmen", concluyendo el texto con una de las frases de Belén Esteban.

También entró en el programa María Patiño que confirmó que María José está obsesionada con "tenerlo todo y guardarlo todo". De hecho, habría enviado un audio manipulado de Patiño al colaborador Alessandro Lequio.