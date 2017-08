Descubrimos al amor venezolano de Jesús Mariñas

En Diez Minutos llevan a portada a uno de los más destacados periodistas del corazón españoles, Jesús Mariñas, casado con el fotógrafo venezolano Elio Valderrama. La pareja ha disfrutado de una escapada romántica de cinco días a Portugal este mes de agosto, un año después de la boda secreta que se descubrió hace pocas semanas. Elio y Jesús, sin embargo, llevan muchos años, nada menos que 27, de discreta -e intermintente- relación, y uno de sus primeros viajes juntos fue precisamente a Portugal. Sus vacaciones, por tanto, tienen mucho de homenaje a sus primeros tiempos en pareja. Además, Carmen Lomana abre las puertas de su ático marbellí y Julián Contreras, irreconocible, aparece muy enamorado de una dama en Cádiz.

Letizia llora por Barcelona

En ¡Hola!, una portada mucho más dramática: un primer plano de la reina Letizia con el rostro bañado el lágrimas tras la tragedia de Barcelona. "Dolor, valor y generosidad: las conmovedoras historias detrás de la tragedia", titula la revista, que destaca el mensaje de unidad y esperanza de los reyes tras el brutal ataque terrorista. En otro orden de cosas, la revista también nos presenta a Cristina y Victoria, las gemelas de Julio Igelsias y Miranda, que acaban de cumplir dieciséis años. También nos muestran el beso entre Felipe Juan Froilán y su novia Mar Torres-Fontes, que apuran sus días de vacaciones juntos y ya no esconden su amor a las cámaras. También confirman la buena nueva de Cayetano y Eva González. mostrando sus primeras imágenes como futuros padres.

Terelu y Teresa, al sol de Málaga

Terelu Campos sigue disfrutando del verano pasando unos días de playa en Málaga. A punto de cumplir 52 años, la hija de María Teresa Campos celebra la pronta recuperación de su madre y su definitiva alta médica tras el cáncer. En la fotos que lleva en portada Semana podemos ver a una renovada Terelu aprovechar una de las mejores etapas de su vida tanto personal como profesionalmente, pues su libro sigue siendo uno de los más vendidos

Por su parte, María Teresa Campos acaba de reunirse de nuevo con su adorado Bigote Arrocet que había viajado a Grecia a conocer a su nieto. Aunque el plan inicial que tenían era el de quedarse en Madrid descansando, finalmente se reunieron en Málaga después de estar una semana separados como recoge la revista Lecturas. En días anteriores, la veterana presentadora acudió a Marbella a ver un concierto de Dani Martín y después pasó unos días junto a su amiga Meli Camacho con la que se le vio compartiendo confidencias.

Jorge Javier prepara su vuelta

Jorge Javier Vázquez abre las puertas de su casa de verano de Menorca a la revista Lecturas. El presentador descansa junto a su pareja y sus cuatro galgos rodeado de naturaleza y alejado de los fotos de los platós de televisión: "Tenemos la casa de vacaciones llena todo el mes: vienen amigos, familia, amigos… Queremos que haya jaleo, que haya movimiento y hacer cosas que no podemos hacer el resto del año". El presentadora además se prepara para su vuelta a los escenarios con una obra con música en directo: "Me ilusiona muchísimo mi vuelta al teatro. Será una comedia musical disparatadísima. Se llama Grandes éxitos y no es autobiográfica. Es un paso más, con música en directo".