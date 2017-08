Lucía Pariente es una mujer de armas tomar y su vida siempre ha estado muy ligada a los concurso de televisión, llegando incluso hacer que su hija diera el paso definitivo para entrar en uno y de ahí a la fama. Así ha sido el repaso de su vida en su entrevista más sincera a la revista Semana. A Lucía Pariente le encantan los concursos de televisión y no se ha perdido casi ninguno: Valentina y el Capitán Tan, Los Chiripitifláuticos, El precio justo, Supermarket, La guillotina... Son solo algunos de la larga lista que tiene a sus espaldas.

Pero su gran salto a la televisión gracias a un concurso fue de la mano de su hija, Alba Carrillo, ex de Fonsi Nieto y Feliciano López: "A mi no me lo ofrecieron pero cuando supe que a Alba sí y a ella le daba pereza, me vine arriba y le dije que pidiera que fuera con ella", confesaba la madre de Alba a la revista sobre cómo surgió participar en la última edición de Supervivientes. Y aunque en este último concurso no le fue muy bien, en otros le fue mejor: "En El precio justo gané un montón de regalos y después se los di a mi marido por su cumple: reloj, cámara de fotos, televisor, un viaje... En Supermarket me llevé el millón de pesetas y como estaba recién casada me supo a gloria".

Lucía Pariente también quiso transmitirle a Alba su pasión por los concursos. Desde pequeña le dijo que podía ser modelo gracias a su altura pero tal y como confiesa la madre, a la ex de Feli no le interesaba mucho ya que tenía todas las miradas puestas en sus estudios.

En la entrevista arremete de nuevo contra Feliciano López y califica la ruptura con su hija como "una canallada": "No puedes romper con alguien el día que dan el alta a su madre operada de un cáncer de tiroides… Aunque te hayas cansado y no quieras saber de tu mujer, así no lo puedes hacer, hay que tener entrañas. Si fuera alba quien me dijera que iba a dejar a Feli en día que dan el alta a su madre o a su padre, las que tenemos una bronca somos ella y yo. Hay que dar tiempo".

Con respecto a las diferencias de Alba con Fonsi por el hijo que comparten, Lucía se muestra más cauta: "Intento no preguntar, creo que quien lo estropeé será el que lo deberá arreglar. Hasta ahora, mi hija nunca se ha negado nada en relación con el niño".