El hijo de Mar Flores, Carlo Constanzia di Costigliole Jr, ha concedido su primera entrevista a la revista Vanity Fair donde habla sobre su infancia siendo hijo de famosos, sus errores de juventud y lo más importante en la vida del joven, la música: "En cierta forma, la música me ha salvado la vida", comenta a la publicación.

El hijo mayor del italiano Carlo Costanzia di Costigliole y Mar Flores tuvo que vivir el divorcio de sus padres con tan solo 12 años y mudarse a Milán: "Siempre que tienes que elegir entre una figura u otra es duro... Fue una etapa complicada porque tuve que dejar a mi madre y a mis amigos en Madrid. Entonces empecé a escribir canciones; era mi manera de desahogarme. Por aquel entonces escuchaba mucho rap. Así es como me di cuenta de que con la música podía aliviar la pena y la ira", dice a Vanity Fair. "Me gusta todo tipo de música, pero fundamentalmente el rap con bases amenas, que es lo que yo hago. Eso se lo debo a tres artistas que me han marcado: Ray Charles, Amy Winehouse y Bob Marley. Me ponen los pelos de punta".

"El idioma lo controlaba porque mi padre me habla en italiano desde que soy pequeño. Y los niños son como esponjas, absorben cualquier cosa y se camuflan en todos los ambientes. Pero el cambio radical de ciudad, amistades y costumbres a esa edad... Eso no se lo deseo a nadie" admite sobre su nueva vida en Milán.

Carlo también ha querido aclarar las polémicas que protagonizó durante una época de su vida, como la detención policial con tan solo 22 años en la que fue acusado de tener "un negro historial policial", aunque en realidad se trataban de multas de tráfico por conducir un coche con matrícula italiana por Madrid, asegura la revista. "Para nada. No me veo reflejado en esas etiquetas. Es una mala interpretación de unas multas que tuve con el coche y de unos excesos que puede tener cualquier chaval. Pero cuando estás en el foco y cometes un error, todo se magnifica. Tengo 24 años, cuando pasó eso tenía 22. Era muy joven, todavía lo soy y estoy aprendiendo de mis equivocaciones. Estoy arrepentido".