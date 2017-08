El hermano de Mª José Campanario sorprende con una emotiva carta

El delicado momento de salud de María José Campanario mantiene en alerta a su familia, que no han dejado de estar pendientes de ella ningún momento. Aunque hasta el momento Jesulín y el resto de familiares no han querido pronunciarse al respecto, Diego Campanario, el hermano de María José, ha querido compartir lo mal que lo están pasando en una carta donde se refleja la preocupación por el estado de salud de su hermana.

Este martes, Carlota Corredera hacía pública la carta en Sálvame, que consiguió emocionar a todos los colaboradores: "Hola enana, sé que no estás pasando por el mejor momento. Está siendo muy difícil. No puedo gritar lo suficientemente fuerte. Lo hago porque te quiero, porque me quieres. Espero que al saber que te necesito, encuentres esa fuerza. Sé que has sufrido y estás sufriendo", comienza.

"Toda tu gente está contigo. Estaré aquí a tu lado en todo momento, hasta que todo termine y vuelvas. Hasta que sonrías de nuevo. Me ocuparé de que rías",continúa diciendo su hermano demostrando que toda la familia está pendiente de María José.

"Prefiero mirar al futuro porque el presente es oscuro. Pero lo vamos a superar juntos. Mientras llegas, ocuparé tus días con un poco de alegría. Te pido algo, corazón, que seas fuerte, que mantengas las esperanza para que todo vuelve a su lugar. Seé que lo conseguirás. Yo estaré a tu lado. Siempre", termina la emotiva carta.