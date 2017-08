"María José Cantudo está indignada tras aparecer en el caso Lezo"

El nombre de María José Cantudo ha aparecido asociado al caso Lezo, por el que está imputado y encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

La conexión de la actriz con el escándalo, tal y como explicó en la crónica rosa la periodista Paloma Barrientos, viene a través del nombre del millonario mexicano Ramiro Garza, con quien la vedette mantuvo una amistad que, según muchos, derivó en romance.

Según el sumario del caso, la voz de María José o de alguien usando su nombre aparece en unas llamadas al despacho de abogados de Edmundo Rodríguez, amigo de Garza... y supuesta mano derecha de Ignacio González en Sudamérica. En esas grabaciones estaría coaccionando al despacho, exigiendo dinero a cambio de no contar jugosos secretos del millonario.

Ella lo niega totalmente, ha asegurado Barrientos en Es la mañana de Federico. "Está indignada. No puede hablar porque así se lo ha recomendado su abogado, pero lo niega. Niega que llamara a la mano derecha de Ramiro para coaccionarlo".

Según la periodista, va más allá, dado que ella siempre ha asegurado que "nunca había sido su novia y que no puede haber fotos de ambos juntos salvo en grupo. Negó absolutamente todo". Sea como fuere, y lo hubiera o no, lo cierto es que tras el caso Lezo no queda absolutamente nada de esa relación.