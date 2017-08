Un desmejorado Julián Contreras, enamorado de una misteriosa mujer

Julián Contreras ha reaparecido... y está irreconocible. Tal y como lo muestran las imágenes de la revista Diez Minutos, que esta semana lo lleva a su portada, el marido de Carmina Ordóñez está de nuevo enamorado de una joven tatuada y de pelo corto desconocida de cara a los medios de comunicación.

Ambos parecen atravesar una muy buena etapa en su relación, ya que no dejan de abrazarse y besarse en las aguas de Cádiz. A sus 57 años, Julián Contreras parece totalmente enamorado de esta nueva acompañante. No obstante, esta recuperación en lo personal no va aparejada a una mejoría física.

Al contrario, el padre de Julián Contreras Jr parece haber seguido el proceso contrario a su hijo, que tras unos meses en el gimnasio luce una musculatura renovada. Julián muestra una notable pérdida de peso y, además, aparece notablemente envejecido. La depresión y los diversos fracasos empresariales de los últimos años parecen haberle hecho mella.

¿Pero quiénes la misteriosa mujer que acompaña a Julián? Sorprende por su juventud, y también por su look nada clásico. Musculada, fibrosa y tatuada en hombro, brazo y pierna, esta anónima joven capta todos los sentidos de Julián, evidentemente embelesado por las bondades de su acompañante.