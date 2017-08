Toño Sanchís: "Belén Esteban es la que está obsesionada con Campanario"

Después de que Toño Sanchís se solidarizara con María José Campanario, ahora el ex manager de Belén Esteban ha vuelto a la carga en El Programa del Verano, para decir que no es Campanario la obsesionada con Belén sino al revés. El representante ha estado recargando pilas durante las últimas semana y ahora ha vuelto con más ganas que nunca de hablar de Belén y de todo este nuevo entramado con María José Campanario.

Y es que según Kiko Hernández, María José Campanario podría estar obsesionada con Belén Esteban, una noticia que dejó al mundo conmocionado. Campanario no está pasando por un buen momento y esto podría suponer otra pena para la mujer de Jesulín. Quizá por ello, Toño ha querido mostrarle todo su apoyo y afecto: "No he hablado con María José en mi vida. He estado de vacaciones, las mejores de mi vida, he desconectado y he estado con mi familia y amigos. Mi tiempo no lo dedico en otras cosas que no sea mi familia. Le mando mucha fuerza a María José. A mí me encantaría hablar con ella".

"¿Obsesión de María José Campanario con Belén Esteban? Pero por favor, me parece de traca. Yo he vivido 10 años y lo de Belén no es obsesión, es lo siguiente. He visto calificativos que se le han hecho a esta señora que a mí se me ponían las carnes abiertas. Me parece alucinante", comentó Toño.

Además, el representante ha desmentido que la propietaria de las famosas cajas de zapatos llenas de recortes de Belén Esteban sera Campanario, en realidad, son de Jesulín que se estaría preparando para cuando tenga una conversación con su hija Andrea Janeiro.