Ortega Cano dice adiós a los ruedos en las fiestas de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. El diestro sustituye a Morante de la Puebla, y según ha comentado el propio Ortega, se encuentra en forma porque hace mucho deporte y una vida sana.

No hay que olvidar que cumple 63 años, y su mayor ilusión es que la coleta se la corten sus tres hijos, aunque todavía está por ver sí José Fernando conseguirá que los médicos que le atienden en la clínica psiquiátrica donde permanece ingresado desde hace unos meses consideren que pueda salir.

Ni su hija Gloria Camila ni su novia Ana Maria Aldón han logrado persuadirle para que no toree, pero el maestro ha dicho que de esa forma quiere despedirse para siempre de los ruedos, y nada mejor que en dicha localidad, ya que ha pasado gran parte de su vida allí, a pesar de haber nacido en Cartagena.

Ortega Cano el pasado año consiguió un rotundo éxito en la plaza de toros de Benidorm, aunque desde que nació su hijo José, se ha mantenido muy alejado de los cosos taurinos.

Parece ser que a su despedida asistirá toda la familia, a la que se siente muy unido, y siempre han estado dando su apoyo en momentos difíciles como la muerte de Rocío Jurado, el fatídico accidente de tráfico, y todo lo que lleva penando con su hijo José Fernando. Sin lugar a dudas, quien no aparecerá será Rocío Carrasco, con la que no tiene ninguna relación. Como es sabido la hija de la más grande, como así se le llama a la Jurado, no mantiene relación alguna con nadie de su familia, ni tan siquiera con sus propios hijos.

Sin lugar a dudas el mundo del toro dice adiós a un gran maestro y mejor persona.