Froilán se derrite con Marhuenda

Froilán, aquel niño rebelde que daba patadas a sus primas en la boda de sus tíos, que sacaba malas notas en el colegio y que tuvo que ser ingresado en una academia militar en EEUU, ha madurado y tras terminar la primera etapa de sus estudios, espera para comenzar sus estudios en Empresas en una universidad privada del barrio de Salamanca en Madrid. Antes se le ha podido ver disfrutando de unos días de playa y fiesta junto a su novia María del Mar en el Club Naútico de Palma donde opinó sobre la prensa española y sus preferencias a la hora de elegir un medio de comunicación para informarse.

Según cuenta la periodista y colaboradora de esRadio Carmen Duerto en La Razón, Froilán se acercó a saludar al hermano de su padre, Álvaro de Marichalar. Allí, en presencia de Duerto comentó que el periódico de Francisco Marhuenda "es el único que lee ahora" para más tarde suscribir: "La Razón es el único periódico que se puede leer".

Además, al parecer Froilán hizo algún comentario más sobre su descontento con los medios de comunicación españoles y que Duerto ha preferido no contar. "Nunca concederé una entrevista porque se dicen cosas de mí que no son ciertas y podéis poner lo que queráis. Yo no puedo decir lo que tienen que escribir pero se equivocan muchas veces", dijo a la periodista.