Isabel Pantoja se resiste a posar con su familia en Ibiza

Cada vez es más difícil ver a Isabel Pantoja, tan poco dada a salir de Cantora cuando no está embarcada en su gira de conciertos. Pero el calor de agosto y las vacaciones son las fechas ideales para ello, y también para que las cámaras capten algunas imágenes de la tonadillera, ahora en Ibiza para pasar unos días con los suyos.

En efecto, tal y como explicó El Programa del verano, Pantoja está en la Isla Pitiusa junto al resto de su clan, que se encuentra allí de vacaciones. Incluso Kiko Rivera y Chabelita, dos hermanos que no suelen aparecer juntos, se han dejado ver en redes sociales en estos días de lujo y fiestas.

Kiko y Chabelita en Ibiza | Instagram

Pantoja, por el contrario, prefiere el relax y apenas sale de la casa de dos plantas y piscina que han alquilado, tal y como explica el programa. Compañía, sin duda, no le va a faltar, ya que tanto Chabelita como Alejandro, así como Irene Rosales y los niños de Kiko, están reunidos con ella. No obstante, no han posado en grupo para los fotógrafos: ¿habrá alguna exclusiva en camino?