El documento que demostraría que Lucía Pariente nos ha mentido

Aunque Alba Carrillo está descansando en Maldivas yFonsi Nieto trabaja en Ibiza, la distancia no es impedimento para que la guerra entre la ex pareja siga dejando titulares. Esta vez ha sido Mila Ximénez la encargada de arrojar más luz al conflicto y que iría mucho más allá de la custodia del hijo que tienen en común.

Todo comenzó con la firma del pacto de no-agresión que Alba y Fonsi firmaron en diciembre del año pasado, donde también llegaron a un acuerdo por el tema de la pensión del hijo que tienen en común. Según explicó la colaboradora de Sálvame, el principal problema es Lucía Pariente: "A mí Lucía me cuenta que entre Fonsi y Alba había muchos conflictos" y para mediar entre ellos Lucía viajó a Ávila "por iniciativa propia y sin su marido". Lo que no se sabía hasta ahora es que cuando llegaron a ese pacto de no agresión, una de la cláusulas era que "Lucía salga inmediatamente de esa casa".

Mila reveló que Alba firmó el documento pero "a los dos meses de haberse comprometido con Fonsi, le pide a su madre que vuelva porque la necesita". Una versión que desmiente lo que Lucía ha contado hasta ahora ya que su marcha de la casa no habría sido voluntaria, sino porque Fonsi lo exigió".

Alba no ha querido quedarse al margen y este miércoles ofreció a Kike Calleja una entrevista en la que el periodista contó que la modelo se estaría guardando un as bajo la manga que haría referencia a "un informe que daría una versión muy poco favorable de Fonsi". Además, afirmó que el ex piloto estaría preparando un montaje fotográfico en el que aparecería con su hijo para dar una imagen "de buen padre".