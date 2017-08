El inesperado mensaje de Alba Carrillo a su novio: "Has pasado la prueba"

De vuelta! @spinvalley creo que has "pasado la prueba" con creces 😜 nuestras primeras vacaciones juntos me han hecho reflexionar que ,quizá, deberías de dejar de ser mi #nonovio pero...es que me encanta decírtelo!❤️ gracias por NO dejarme sola , por NO soltarme de la mano , por NO perder la paciencia con nuestras excursiones de buceo , por NO cejar en el intento de despertarme cuando te digo...5 minutos más , por NO dejar de reírnos ....eres un NO Novio maravilloso ! Más quisieran muchos Novios a secas ...❤️ 🐟🏝

A post shared by albacarrillooficial (@albacarrillooficial) on Aug 25, 2017 at 2:39pm PDT