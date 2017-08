Paz Guerra, testigo del bombazo de Kiko Hernández sobre su hijo y Chabelita

Chabelita y Alejandro Albalá siguen disfrutando del verano en familia y esta semana se reunían en Ibiza con Kiko Rivera, Irene Rosales y la matricarca Isabel Pantoja. Algo bastante inusual en el clan Pantoja que pocas veces se les puede ver juntos. Por ello, se ha rumoreado que puede haber una exclusiva de toda la familia disfrutando de las vacaciones aunque se desconoce si finalmente será así.

Este viernes, Kiko Hernández reveló en Sálvame, y ante la atenta mirada de Paz Guerra, madre de Alejandro Albalá, la intención del matrimonio de empezar una nueva vida en Ibiza. Al parecer, Chabelita y su marido tienen la intención de abrir una tienda de ropa en la isla y establecer allí su domicilio.

Una decisión que supondría un cambio radical para ambos que tendrían que distanciarse de sus respectivas familias. "Prefiero que apuesten por algo, a que estén todo el día con los brazos cruzados. Espero que les vaya bien. Me parece muy bien, si les funciona...", contestó Paz a la noticia.

La madre de Alejandro Albalá, que sigue desesperada con la relación de su hijo con Chabelita, explicó que lleva dos meses sin saber nada de Alejandro porque no quiere ponerse en contacto con ella ni contesta a sus mensajes de Whatsapp: "No me atrevo a llamarlo".