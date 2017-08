Laura Matamoros cierra la boca a los animalistas que cargaron contra ella

Desde que terminó su participación en Supervivientes, Laura Matamoros está disfrutando del verano en compañía de su novio Benji Aparicio. Juntos viajaron a las islas del sudeste asiático para visitar paradisíacas zonas de Malasia, Indonesia y Vietnam que inmortalizaron con fotografías que compartieron en sus redes sociales. Una de las fotos que compartió la hija de Kiko Matamoros no gustó a algunos de los usuarios de la red social, que no dudaron en cargar contra ella.

En la imagen en cuestión, aparece Laura tocando una estrella de mar mientras buceaba lo que provocó la indignación de animalistas y ecologistas: "Todo vale para una foto". "Me gustas mucho, pero deja a las especies tranquilas". "¡Hazte la foto sin tocar la estrella. Madre mía!". "Las estrellas de mar no se pueden tocar, sufren mucho", fueron algunos de los comentarios. Tanto revuelo se formó, que la ex superviviente tuvo que intervenir: "Es maravilloso el nivel de indignación que puede producir coger con la mano una estrella de mar muerta. Si los tontos buceasen no se vería el fondo del mar", explicó.

🐬 ⚡️ 🐬 A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) on Aug 16, 2017 at 3:28am PDT

Las empresas que organizan las excursiones y las sesiones de buceo para turistas ofrecen la posibilidad de hacerse una foto con una estrella de mar, pero también son los responsables de cuidar la fauna y la flora de los lugares a visitar. Lo que habitualmente se hace, es ofrecer una estrella de mar falsa o muerta para realizar la instantánea. Laura por su parte, ha continuado con sus vacaciones sin contestar a las provocaciones de la red social.