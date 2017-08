Blanca Suárez responde a los insultos sobre su cuerpo con un desnudo de revista

No somos perfectos... ni si quiera la persona que mas idealizada tenemos lo es. Lidiamos todos los días con el espejo, con nosotras mismas, con lo que somos y con lo que se nos presupone que debemos ser. Esta soy yo. Rachas mas redonda, rachas una raspa. Remolona y perezosa... y cuesta dar vueltas hasta por fin entender que haga lo que haga por y con mi cuerpo ha de ser por y para mí. Todas somos bellas, mucho; bellas por dentro y por qué no por fuera también si es lo que a una le hace feliz. El #GlobalNakedIssue de Septiembre de @womenshealthesp esta en los kioscos y estoy felíz de encabezar este número dedicado a nosotras y a nuestros cuerpos. Que no son perfectos ni quizá son lo que la gente espera. Pero es que somos mujeres normales... Y con el paso del tiempo estoy llegando a la conclusión de que llegar a ser una mujer normal y ser feliz con eso puede que sea el piropo mas bonito del mundo. #EnFormaMiForma

