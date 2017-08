Queridos amigos! Nos hace muy felices comunicaros que emprendemos la aventura más importante de nuestras vidas: VAMOS A SER PADRES!! El motivo por el cual no lo hemos confirmado antes es porque hemos querido esperar el tiempo que aconsejan los médicos para saber que todo va bien. A los más allegados, deciros que sentimos mucho no haber podido daros la noticia en persona antes de que saliera en los medios, que es lo que nos habría gustado. Besos! 👶🏼

A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) on Aug 28, 2017 at 7:43am PDT